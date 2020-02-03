Мейтал Дохан: гарячі фото молодої коханки Аль Пачино

Легендарний Аль Пачино більше року року зустрічається з ізраїльською актрисою Мейтал Дохан, яка молодша за нього на 39 років.

79-річний голлівудський актор вперше був помічений в компанії артистки в восени 2018 року. Тоді папараці сфотографували парочку на виході з меблевого магазину Restoration Hardware в Голлівуді.

Мейтал Дохан і Аль Пачіно

2 лютого в Лондон на 73-ю церемонію вручення премії Британської кінотелеакадеміі BAFTA-2020 Аль Пачіно прибув зі своєю коханою, і з ним стався конфуз. Актор втратив рівновагу і впав, коли йшов по червоній доріжці. Мейтал довелося його буквально підхоплювати.

Аль Пачино впав sayidatynet

Аль Пачино впав sayidatynet

Сама актриса в своєму Інстаграм любить публікувати пікантні фото, в тому числі і без одягу.

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

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