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3 лютого • оновлено в 10:08
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Мейтал Дохан: гарячі фото молодої коханки Аль Пачино

1.2т
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Легендарний Аль Пачино більше року року зустрічається з ізраїльською актрисою Мейтал Дохан, яка молодша за нього на 39 років.

79-річний голлівудський актор вперше був помічений в компанії артистки в восени 2018 року. Тоді папараці сфотографували парочку на виході з меблевого магазину Restoration Hardware в Голлівуді.

Мейтал Дохан і Аль Пачіно

Мейтал Дохан і Аль Пачіно

2 лютого в Лондон на 73-ю церемонію вручення премії Британської кінотелеакадеміі BAFTA-2020 Аль Пачіно прибув зі своєю коханою, і з ним стався конфуз. Актор втратив рівновагу і впав, коли йшов по червоній доріжці. Мейтал довелося його буквально підхоплювати.

Аль Пачино впав

Аль Пачино впав

sayidatynet

Аль Пачино впав

Аль Пачино впав

sayidatynet

Сама актриса в своєму Інстаграм любить публікувати пікантні фото, в тому числі і без одягу.

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

Мейтал Дохан

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