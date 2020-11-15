Мейхер запалила з 90-річним Чапкісом на "Танцях з зірками": вони викликали захват. Відео

Софія Ковнір Люди 23:04, 15.11.2020 Оновлено: 23:15, 15.11.2020

У 12 випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка і учасниця проекту Надія Мейхер виконала запальний танець з відомим хореографом Григорієм Чапкісом.

Вони здивували журі та отримали високий бал за виступ. Відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зірки виконали запальну самбу під хіт Despacito – Luis Fonsi. Вони отримали максимальну оцінку – 30 балів.

Мейхер запалила з 90-річним Чапкісом
Скриншот
Мейхер запалила з 90-річним Чапкісом
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, учасниця шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер вперше показала своїх дочок : 8-річну Анну і 5-річну Марію.

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