Мейхер запалила з 90-річним Чапкісом на 'Танцях з зірками': вони викликали захват. Відео

У 12 випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка і учасниця проекту Надія Мейхер виконала запальний танець з відомим хореографом Григорієм Чапкісом.

Вони здивували журі та отримали високий бал за виступ. Відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зірки виконали запальну самбу під хіт Despacito – Luis Fonsi. Вони отримали максимальну оцінку – 30 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, учасниця шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер вперше показала своїх дочок : 8-річну Анну і 5-річну Марію.