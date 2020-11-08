Мейхер вперше показала своїх дочок на "Танцях з зірками". Відео

Олена Кордунова Люди 23:19, 8.11.2020 Оновлено: 23:22, 8.11.2020

Українська співачка, учасниця шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер вперше показала своїх дочок: 8-річну Анну і 5-річну Марію.

Так, дівчатка разом з іменитою матір'ю з'явилися в прямому ефірі танцювального проєкту на каналі "1+1", станцювавши фольк і викликавши ажіотаж в залі. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Читайте всі подробиці 11 випуску "Танців з зірками" за посиланням.

Дочки Мейхер вперше з'явилися на ТБ.
Скріншот відео (YouTube)

Сімейне тріо виступало під знаменитий трек співачки Ніни Матвієнко "Квітка душа". Судді проєкту "Танці з зірками" прийшли в захват від чуттєвого танцю Мейхер з дочками і поставили їм максимальний бал – 40.

Мейхер вперше показала дочок.
Скріншот відео (YouTube)
Надія Мейхер з дочками Ганною і Марією.
Скріншот відео (YouTube)
Мейхер з дочками Ганною і Марією.
Скріншот відео (YouTube)
Надія Мейхер вразила зворушливим танцем.
Скріншот відео (YouTube)
Надія Мейхер з донькою Анною.
Скріншот відео (YouTube)
Мейхер з дочками.
Скріншот відео (YouTube)

Користувачі мережі також розхвалили співачку і її дочок за виступ. Багато з них відзначили, що номер передав всю любов Надії до своїх дітей.

У мережі розхвалили танець Мейхер з дочками.
Скріншот (YouTube)
У мережі розхвалили танець Мейхер з дочками.
Скріншот (YouTube)

Відзначимо, крім двох дочок Анни і Марії, 38-річна Надія Мейхер також виховує і 18-річного сина Ігоря від першого шлюбу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час сьомого ефіру шоу "Танці з зірками" колишні учасниці гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос виконали спільний танець пасодобль. В кінці виступу жінки пристрасно поцілувалися.

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