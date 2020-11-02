Мейхер та Дімопулос зійшлися у батлі на "Танцях з зірками" й викликали суперечки в мережі

Під час десятого ефіру "Танців з зірками 2020" зіркові учасники здійснили танцювальний батл. У ньому між собою змагалися й головні конкурентки цього сезону Надія Мейхер і Санта Дімопулос.

Так, батл складався з двох стилів – ча-ча-ча і джайву. Дві пари танцювали одночасно, а потім судді виставляли їм оцінки за кожну імпровізовану постановку (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Мейхер та Дімопулос взяли участь в батлі останніми, однак їм вдалося підкорити суддів своїм виступом. В результаті учасниці отримали однакову кількість балів. За перший танець – ча-ча-ча – судді поставили їм по 40 балів, а за другий (джайв) – по 39.

Баттл між Мейхер і Дімопулос скріншот з відео

Шанувальники бурхливо відреагували на батл між ексучасницями гурту "ВІА Гра". У коментарях під відео виступу вони стали сперечатися, хто краще станцював – Мейхер чи Дімопулос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами десятого випуску "Танців з зірками" шоу покинули Ольга Фреймут та Ілля Падзина. Детальніше про те, як пройшов десятий ефір, читайте за посиланням.