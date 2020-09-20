Мейхер стала першою рекордсменкою на "Танцях з зірками" через пристрасний виступ

Під час четвертого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер та її партнер Кирило Васюк вразили глядачів пристрасним танго.

Відповідне відео розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube. Зазначимо, що своїм виступом пара також заслужили похвалу та рекордні 40 балів від суддів (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Знову технічно, знову круто – була практично тваринна пристрасть на паркеті. Я думаю, коли ваші конкуренти бачать Надію, то потроху втрачають свою", – зазначив суддя шоу Влад Яма.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (Instagram Танці з зірками)

Шанувальники у свою чергу заявили, що Мейхер гідна перемоги в шоу "Танці з зірками".

"Надя дає фору молодим, вона перетанцює їх усіх! Скільки пристрасті, емоцій, темпераменту – вогонь!", "До мурашок, Надя! Браво, танець був на вищому рівні", "Шикарний танець, шикарна Надія – бажаю перемоги", "Надя гідна фіналу", "Надя, це браво! Я за вас, ви однозначно повинні виграти це шоу. Танці прекрасні, і ви теж", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час третього прямого ефіру "Танців з зірками" між Ольгою Фреймут та Катериною Кухар розгорівся конфлікт. Так, телеведуча емоційно відреагувала на критику судді шоу її танцю та закликала балерину "піти до церкви і покаятися".