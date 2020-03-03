Українська співачка і екс-солістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер різко відреагувала на питання про її великі груди.

Зокрема, ведучий Слава Дьомін у своєму шоу "Слава+" на YouTube поцікавився у знаменитості, які пластичні операції вона робила.

Надія Мейхер Instagram @nadyameiher

Мейхер заявила, що ніколи не зверталася до пластичних хірургів:

"Можна в Google знайти фото "Надя Мейхер в юнацтві", на яких видно, що дівчинка рано розвивалася. І тут не потрібно ні до якого лікаря ходити, нічого уточнювати, тут і так все зрозуміло. Я зазвичай кажу: "Ну, помацайте!"

Надія Мейхер кадр з відео

Крім того, знаменитість зізналася, що у нашого суспільства є проблема – бажання бути ідеальним.

"Я до пластики абсолютно категорична. І навіть не просто до пластики, а до уколів краси. На жаль, проблема нашого суспільства – це бажання бути ідеальним. Це призводить до згубних наслідків, тому що зараз подивитися на наших дівчат, які роблять щось з собою, вони стають одна на одну схожа – носи, губи, рівні лоби. Щасливішою ти не станеш від того, що будеш ідеально виглядати", – вважає Надія.

Надія Мейхер кадр з відео

А ось на питання ведучого, чи важко носити великі груди, співачка відреагувала досить різко:

"Дай мені спокій. Я зараз піду, бо гидко говорити на цю тему".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що постаріла екс-солістка "ВІА Гра" Надія Мейхер здивувала зовнішнім виглядом під час зйомок "Вечірнього Урганта".

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