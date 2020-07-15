Меган Маркл зізналася, чому покинула королівську родину

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналася, що покинула королівську родину разом з чоловіком принцом Гаррі, бо їй так підказала інтуіція.

Про це вона розповіла під час відеозвернення, приуроченого до онлайн-саміту Girl Up. Свою промову акторка присвятила жіночому активізму, спрямованому на проблеми гендерної нерівності, расизму та іншим гострим темам сучасності, пише Daily Star.

"Ваша інтуїція скаже вам, що правильно і неправильно. Що справедливо, а що – ні. Найскладніше – це виявилося найскладнішим для мене – підкріплювати свої переконання діями", – відверто розповіла Маркл.

Меган Маркл під час онлайн-саміту Metro

Акторка, згадуючи пережите, відзначила, що важливо відстоювати свої права.

"Негативні висловлювання будуть завжди, і вони можуть здаватися надмірно гучними; часом вони навіть здатні заподіяти вам біль", – додала Маркл.

Експерти газети The Sun сприйняли її виступ як завуальований удар по королеві Великобританії Єлизаветі II. Вони також визнали деякі висловлювання дружини принца Гаррі виправданням їх рішення відмовитися від королівських привілеїв.

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