Дружина британського принца Гаррі, колишня американська актриса Меган Маркл втратила другу дитину. Вона перенесла викидень після переїзду з Великобританії до США.

Герцогиня Сассекська розповіла, що відчула сильний біль, коли міняла підгузок своєму первістку Арчі. Вона відразу зрозуміла, що стався викидень, пише The New York Times.

Далі Маркл разом із Гаррі вирушили в лікарню, де лікарі підтвердили невтішний діагноз.

"Я відчула сильний біль. Опустилася на підлогу разом із Арчі в руках, наспівуючи колискову, щоб заспокоїти нас обох. Веселу мелодію, що контрастує з моїм відчуттям, що щось трапилося. Я обіймала мого первістка, знаючи, що втрачаю свою другу дитину", – відверто поділилася Меган.

Вона також додала, що викидень став для їхньої сім'ї "нестерпним горем", із яким стикаються десятки жінок, але водночас бояться відкрито говорити про свої почуття.

"Втратити дитину – значить нести майже нестерпне горе, яке переживають багато, але мало хто це обговорює. Відчуваючи біль втрати, ми з чоловіком дізналися, що в лікарні зі 100 жінок від 10 до 20 постраждали від викидня. Але все одно, незважаючи на разючу спільність цього болю, розмови на цю тему залишаються табу, вони ганебні", – підсумувала Меган Маркл.

Нагадаємо, перша дитина Меган Маркл і принца Гаррі з'явилася на світ у травні 2019 року, через рік після їхнього весілля. Хлопчика назвали Арчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше західні ЗМІ поширили чутки про другу вагітність Меган Маркл, а також про її від'їзд із США в Мексику через велику сварку з принцом Гаррі. Самі герцоги Сассекські інформацію ніяк не прокоментували.