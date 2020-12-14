Меган Маркл уперше виступила публічно після зізнання про втрату дитини

Дружина британського принца Гаррі, колишня американська актриса Меган Маркл записала нове відеозвернення вперше після того, як стало відомо про втрату її другої дитини.

Так, 39-річна герцогиня подякувала всім, хто підтримує людей під час пандемії коронавірусу та допомагає нужденним. Маркл з'явилася в шоу Heroes Special телеканалу CNN (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дружина принца Гаррі сказала, що в березні COVID-19 сильно вдарив по кожному, і для багатьох сімей наслідки пандемії були катастрофічними.

За її словами, вона рада, що все ж є хороші люди, які не залишилися байдужими та допомагають нужденним усім необхідним.

Меган Маркл публічно виступила Glas.ru

У кінці вона подякувала всім волонтерам, які подбали про оточення й не дали їм страждати через ізоляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина британського принца Гаррі Меган Маркл виявилася найпопулярнішою з членів королівської сім'ї.