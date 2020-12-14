Меган Маркл уперше виступила публічно після зізнання про втрату дитини

Софія Ковнір Люди 11:16, 14.12.2020 Оновлено: 11:21, 14.12.2020

Дружина британського принца Гаррі, колишня американська актриса Меган Маркл записала нове відеозвернення вперше після того, як стало відомо про втрату її другої дитини.

Так, 39-річна герцогиня подякувала всім, хто підтримує людей під час пандемії коронавірусу та допомагає нужденним. Маркл з'явилася в шоу Heroes Special телеканалу CNN (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дружина принца Гаррі сказала, що в березні COVID-19 сильно вдарив по кожному, і для багатьох сімей наслідки пандемії були катастрофічними.

За її словами, вона рада, що все ж є хороші люди, які не залишилися байдужими та допомагають нужденним усім необхідним.

Меган Маркл публічно виступила
Glas.ru

У кінці вона подякувала всім волонтерам, які подбали про оточення й не дали їм страждати через ізоляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина британського принца Гаррі Меган Маркл виявилася найпопулярнішою з членів королівської сім'ї.

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