Меган Маркл виявилася популярнішою за Кейт Міддлтон і королеву Єлизавету II

Згідно з дослідженням платформи OnBuy, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл виявилася найпопулярнішою з членів королівської сім'ї. Вона набрала 14,5% голосів.

Як з'ясувалося, вона навіть обійшла дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон – 14,4% голосів і королеву Єлизавету II – 14,3%. Про це повідомляє видання The Sun.

Варто відзначити, незважаючи на те, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі вирішили скласти свої королівські повноваження, вони все одно не залишаються без уваги публіки.

Але популярність принца Гаррі значно знизилася – він набрав 14,2% голосів, а за принца Вільяма проголосували 13,8% опитаних людей.

Раніше в оточенні принца Гаррі заявили, що він боїться Меган Маркл.

Також стало відомо, що принц Вільям під час першої зустрічі образив Маркл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський музикант і переможець шоу X-Factor Метт Кардл розповів про своє листування з Меган Маркл у 2015 році.