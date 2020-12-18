Меган Маркл виграла суд проти папараці: подробиці скандалу
У п'ятницю, 18 грудня, герцогиня Сасекська, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл виграла суд проти агентства папараці Splash. Як виявилося, раніше вони сфотографували знаменитість, коли та гуляла зі своїм сином у парку.
За словами Маркл, це вторгнення в її особисте життя. Представники агентства заявили, що більше не будуть фотографувати королівську сім'ю без їх дозволу. Про це повідомляє видання The Guardian.
Як стало відомо, ще на початку 2020 року папараці Splash сфотографували Маркл під час прогулянки з сином Арчі у Ванкувері. Після цього дружина принца Гаррі подала позов до суду.
Герцогиня Сасекська стверджувала, що до цього папараці вивчили їхній будинок і встановили приховану камеру за парканом, щоб таємно зробити фотографії. Згідно з документами суду, герцог і герцогиня успішно виграли позов.
У січні 2020 принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
Таке рішення герцогів викликало хвилю розмов у пресі й, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
31 березня принц Гаррі та Меган Маркл перестали офіційно представляти британську королівську сім'ю. Їх також позбавили державного фінансування.
У вересні герцог та герцогиня Сасекські підписали багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше принц Гаррі і його дружина Меган Маркл уклали багаторічний контракт на виробництво подкастів із музичним сервісом Spotify. У мережі пару розкритикували через угоду.