Меган Маркл відверто розповіла про свій досвід боротьби з расизмом в кампанії 2012 року, яка спливла на поверхню після смерті Джорджа Флойда.

Відповідне відео було опубліковано в мережі. Так, на ньому Меган була одягнена у футболку з написом "Я не потерплю расизму". У своєму зверненні вона згадувала про те, як вперше зіткнулася з нерівністю (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Меган Маркл Фото: ok-magazine.ru

"Мене звати Меган Маркл, і я тут, тому що вважаю цю кампанію дійсно важливою. Для мене це особиста історія. Я представник двох рас. Більшість людей не відразу можуть визначити, до якої саме я належу. Більшу частину свого життя я відчувала себе мухою на стіні. Іноді в мою адресу відпускали образливі жарти й прізвиська, які мене сильно ранили. Кілька років тому я почула, як мою маму назвали словом на букву Н... Покинути Лос-Анджелес для мене було все одно, що покинути бульбашку, де я звикла до всього, де пережила все, крім зашореності, з якою зіткнулася, опинившись за межами рідного міста. Це відкрило мені очі на те, що расова сегрегація все ще існує", – зізнавалася Маркл.

Меган Маркл в соціальній кампанії проти расизму (2012 рік) Скріншот з відео

Також у своєму зверненні вона заявляла, що мріє про кращий світ, в якому у її дітей буде щасливе майбутнє.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Фото: ok-magazine.ru

"Я дійсно пишаюся своїм корінням з обох сторін, тим, звідки я родом, і своїм майбутнім. Я сподіваюся, що до того часу, коли у мене будуть діти, люди стануть більш відкритими до того, як змінюється світ, і до того, що цей світ змішаний. Це робить його набагато красивішим та цікавішим", – підсумувала Меган.

Зазначимо: у період, коли був знятий ролик, Меган Маркл якраз працювала над серіалом "Форс-мажори" і жила в Канаді. Завдяки проєкту вона прославилася на весь світ. І вже тоді активно займалася громадськими проблемами. Особливо її хвилювала тема расизму.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня в США було оголошено "Чорний вівторок" (Blackout Tuesday). Багато зірок опублікували у своїх соціальних мережах чорний квадрат – в знак солідарності з рухом Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"), яке бореться проти расизму і насильства стосовно темношкірих людей.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.