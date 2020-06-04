Меган Маркл відверто розповіла про свій досвід боротьби з расизмом в кампанії 2012 року, яка спливла на поверхню після смерті Джорджа Флойда.
Відповідне відео було опубліковано в мережі. Так, на ньому Меган була одягнена у футболку з написом "Я не потерплю расизму". У своєму зверненні вона згадувала про те, як вперше зіткнулася з нерівністю (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Меган Маркл
Фото: ok-magazine.ru
"Мене звати Меган Маркл, і я тут, тому що вважаю цю кампанію дійсно важливою. Для мене це особиста історія. Я представник двох рас. Більшість людей не відразу можуть визначити, до якої саме я належу. Більшу частину свого життя я відчувала себе мухою на стіні. Іноді в мою адресу відпускали образливі жарти й прізвиська, які мене сильно ранили. Кілька років тому я почула, як мою маму назвали словом на букву Н... Покинути Лос-Анджелес для мене було все одно, що покинути бульбашку, де я звикла до всього, де пережила все, крім зашореності, з якою зіткнулася, опинившись за межами рідного міста. Це відкрило мені очі на те, що расова сегрегація все ще існує", – зізнавалася Маркл.
Меган Маркл в соціальній кампанії проти расизму (2012 рік)
Скріншот з відео
Також у своєму зверненні вона заявляла, що мріє про кращий світ, в якому у її дітей буде щасливе майбутнє.
Меган Маркл і принц Гаррі з сином
Фото: ok-magazine.ru
"Я дійсно пишаюся своїм корінням з обох сторін, тим, звідки я родом, і своїм майбутнім. Я сподіваюся, що до того часу, коли у мене будуть діти, люди стануть більш відкритими до того, як змінюється світ, і до того, що цей світ змішаний. Це робить його набагато красивішим та цікавішим", – підсумувала Меган.
Зазначимо: у період, коли був знятий ролик, Меган Маркл якраз працювала над серіалом "Форс-мажори" і жила в Канаді. Завдяки проєкту вона прославилася на весь світ. І вже тоді активно займалася громадськими проблемами. Особливо її хвилювала тема расизму.
#IWontStadForRacism | As we all are aware of the current protests around the world to get justice for George Floyd and other innocent black men and women who have been murdered by Police officers , I saw this video of The Duchess of Sussex - then Ms Meghan Markle - from 2012 and decided to post it as it is very fitting . Meghan participated in an anti-racism campaign called I Wont Stand For Racism. As part of the initiative, she was filmed in a clip where she talks about growing up as the daughter of a black mother and a white father in Los Angeles . She also explains how her family and her have faced racism and how it has affected to the way she sees the world in these days . After introducing herself, Meghan starts to tell her story: "For me, I think it hits a really personal note. I'm bi-racial, most people can not tell what I'm mixed with and so much of my life has felt like being a fly on the wall . And so some of the slurs that I 've heard or the really offensive jokes , or the names, it's just hit me in a really strong way . ° "And then, you know, a couple of years ago I heard someone call my mum the N word . So I think for me, beyond being personally affected by racism, just to see the landscape of what our country is like right now , and certainly the world, and to want things to be better. " ° "By the time I have children I hope that people are more open minded .". #BlackLivesMatter
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня в США було оголошено "Чорний вівторок" (Blackout Tuesday). Багато зірок опублікували у своїх соціальних мережах чорний квадрат – в знак солідарності з рухом Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"), яке бореться проти расизму і насильства стосовно темношкірих людей.
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