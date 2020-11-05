Меган Маркл потрапила в скандал через політику: герцогиня порушила королевський протокол

Софія Ковнір Люди 16:00, 5.11.2020 Оновлено: 16:07, 5.11.2020

Дружина принца Гаррі Меган Маркл уже не вперше порушує королівські правила. Так, цього разу остання витівка герцогині навіть увійшла в історію.

Меган стала першим членом королівської сім'ї, яка проголосувала на виборах президента США, пише видання "The Washington Post".

Як стало відомо, вона віддала свій голос за Джо Байдена достроково – за допомогою пошти.

Меган Маркл порушила королівський протокол
Известия

У такий спосіб Маркл порушила одне з головних правил – залишатися поза політикою.

Варто відзначити, що сам принц Гаррі на американських виборах не голосував, тому що він не є громадянином США. Але герцог повністю підтримує свою дружину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Меган Маркл і принцу Гаррі зробили новий офіційний портрет.

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