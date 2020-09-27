Меган Маркл планує стати президентом США - ЗМІ

Дружина принца Гаррі Меган Маркл має намір стати президентом США.

Про це пише Vanity Fair.

Як повідомляє видання, посилаючись на інсайдера, Маркл не проти зайнятися великою політикою, і навіть розглядає можливість балотуватися на виборах президента. Як стверджує джерело, саме з цієї причини ексактриса не відмовилася від американського громадянства.

"Я думаю, що якби Меган і Гаррі коли-небудь відмовилися від своїх титулів, вона б всерйоз подумала про те, щоб балотуватися на пост президента", – заявило джерело видання.

А нещодавно в США вийшов відеоролик щодо майбутніх виборів президента із закликом до громадян взяти участь у голосуванні. У ролику виступила і сама Маркл зі своїм з коротким спічем.

"Кожні чотири роки нам говорять одне і те ж:" Це найважливіші вибори у нашому житті ". Але це так. Коли ми голосуємо, наші цінності втілюються в життя, і наші голоси чути", – завила в ролику дружина принца Гаррі.

Сам же президент США Трамп критично поставився до заяв Маркл і помітив в одному з виступів, що "не фанат" подружжя, однак бажає принцу Гаррі "удачі, тому що йому це знадобиться".

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