Меган Маркл і принцу Гаррі зробили новий офіційний портрет

У мережі з'явилися перші офіційні портрети Меган Маркл і принца Гаррі після того, як вони склали свої королівські повноваження.

Пара взяла участь у фотосесії для журналу Time. Саме знімання проходило в будинку Меган і Гаррі в Америці.

Нова фотосесія була приурочена до майбутнього виступу пари на віртуальному саміті TIME100 під назвою "Проектування кращого світу".

"Герцог і герцогиня Сассекські є одними з найвпливовіших людей в світі. Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати з ними, щоб привернути увагу до важливих тем і знайти реальні рішення деяких з найбільш нагальних проблем нашого часу", – заявив директор TIME100.

Як повідомляють інсайдери американському виданню Bazaar, Маркл і Гаррі особисто брали участь у виборі тем для саміту і запрошених спікерів. Під час саміту пара планує виступити з вступною промовою. Крім того, вони будуть брати участь в обговореннях з високопоставленими експертами, творцями онлайн-контенту та журналістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США зажадали позбавити Маркл і Гаррі титулів через втручання у вибори.