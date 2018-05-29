Меган Маркл і принц Гаррі змінили плани на медовий місяць

Герцог і герцогиня Сассекські змінили плани на медовий місяць.

Так, замість Африки Гаррі та Меган Маркл відправляться в Канаду. Про це передає TMZ з посиланням на джерела.

Там подружжя зупиниться в Fairmont Jasper Park Lodge - місці зі справжньою королівською репутацією. Цей невеликий готель розташований на березі озера Боверт у канадській провінції Альберта.

Меган Маркл і принц Гаррі

Точна дата візиту пари поки невідома. Але за даними джерел видання, адміністрація курорту вже підготувалася до приїзду молодят і закупила спеціально для них деякі продукти. Спокійний відпочинок забезпечуватимуть служби безпеки Канади та Великобританії.

Цей курорт називають "канадським раєм". Тут часто зупиняються голлівудські знаменитості та члени королівських сімей. До речі, батько правлячої королеви Єлизавети Георг VI з дружиною Єлизаветою (королевою-матір'ю) відвідували це місце в 1939 році. А сама Єлизавета II зі своїм чоловіком Філіпом вирушили сюди в 2005 році.

У цьому готелі також були такі знаменитості, як Ентоні Хопкінс, Джон Траволта та Білл Гейтс. Також тут знімали фільм "Річка не тече назад" за участю Роберта Мітчема та Мерилін Монро (1954 рік).

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Меган Маркл і принц Гаррі вперше після весілля з'явилися на публіці.