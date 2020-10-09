Меган Маркл і принц Гаррі вперше вийшли "в люди" після переїзду до США

Obozrevatel Люди 22:12, 9.10.2020 Оновлено: 22:22, 9.10.2020

Меган Маркл і принц Гаррі вперше вийшли на публіку після переїзду в величезний маєток в Санта-Барбарі (Каліфорнія, США). Вони повечеряли з парою їхніх друзів – Девідом Фостером та його дружиною Кетрін Макфі з нагоди вагітності останньої.

Про це пише видання Daily Mail уточнюючи, що "квартет" вечеряв у ресторані преміум-класу Lucky's Steakhouse.

За інформацією видання, Макфі і Фостер приїхали на зустріч на 10 хвилин раніше принца Гаррі і Меган Маркл. Герцог і герцогиня дісталися на вечерю на позашляховику з охороною.

Меган Маркл і принц Гаррі з'явилися на публіці у США.
Daily Mail
Меган Маркл і принц Гаррі вперше вийшли у світ після переїзду до США.
Daily Mail
Кетрін Макфі і Девід Фостер.
Daily Mail

Журналісти звернули увагу на взуття Меган Маркл. Того вечора вона взула босоніжки бренду Kasia. Серед шанувальників цього бренду – Кіра Найтлі, Різ Візерспун, Хейлі Бібер, Дженіфер Лопес і Селін Діон.

Герцоги Сассекські вперше вийшли в "люди" після переїзду до США.
Daily Mail
Маркл і Гаррі вийшли в світ у США.
Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року герцог і герцогиня заявили, що хочуть скласти свої повноваження. Через кілька місяців подружжя переїхало до США, де проживають і зараз. Також принц Гаррі і його дружина Меган Маркл погодилися зніматися в реаліті-шоу про їхнє життя, домовившись зі стрімінговим сервісом Netflix.

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