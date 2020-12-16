Меган Маркл і принц Гаррі уклали великий контракт зі Spotify: в мережі розкритикували пару

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл уклали багаторічний контракт на виробництво подкастів з музичним сервісом Spotify. У мережі пару розкритикували через угоду.

Так, Меган і Гаррі будуть продюсувати та записувати власні шоу на каналі Archewell Audio. Очікується, що перші подкасти з'являться вже у 2021 році. Однак наприкінці грудня вийде святковий передпрем'єрний випуск, в якому подружжя та їхні гості розкажуть історії надії та милосердя. Про це повідомляється на офіційній сторінці музичного сервісу в Twitter.

Точна сума угоди Гаррі та Меган зі Spotify не розголошується, але відомо, що в травні аналогічний контракт на 100 мільйонів доларів уклав з цією компанією американський комік Джо Роган.

До речі, в соцмережах обурені тим, що принц Гаррі та Меган Маркл ухилилися від виконання королівських обов'язків й покинули Британію під приводом "захисту своєї сім'ї" та бажанням вести приватне життя. Однак на ділі, не проходить і дня, щоб пара не нагадала про себе тим чи іншим способом.

Пам'ятаєте, як Меган була настільки засмучена втручанням ЗМІ в її життя, що підписала угоду з Disney, Netflix, and Spotify в один і той же рік?

Будьте готові до нових нудних проповідей, а також до реклами їхньої продукції.

Набридли вже.

Принц Гаррі та Меган Маркл покинули королівську сім'ю, тому що хотіли нормального, приватного життя, яке ведуть звичайні люди. Вони прагнули простих і анонімних радощів – таким як запуск нового широко розрекламованого подкасту та національного промо-туру.

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