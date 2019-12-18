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18 грудня • оновлено в 15:49
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Меган Маркл і принц Гаррі ледь не загинули в автокатастрофі: відомі подробиці

5.7т
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Герцоги Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл ледь не загинули в автокатастрофі.

Як повідомляє Express, 26 серпня герцоги разом з маленьким сином Арчі летіли на приватному літаку Bombardier з Ніцци до Лутону.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

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У 14 милях від аеропорту їх літак ледь не зіткнувся з безпілотником, який пролетів всього в 10 футах від борта. Якби зіткнення відбулося, то всі пасажири літака могли загинути.

"Якщо безпілотник вдарить в лобове скло, він в кращому випадку завдасть травми одному з членів екіпажу, в гіршому — може вбити їх. Він також може потрапити в двигун з тим же результатом, що і удар пташки. Ці безпілотники стають все більш серйозною проблемою. Вони — справжня біда для авіації", — розповів пілот Террі Тозер.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британські таблоїди стверджують, що Меган Маркл і принц Гаррі готуються до нового поповнення в родині, однак будуть це приховувати ще якийсь час.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Меган Маркл принц Гаррі
Місце
Великобританія
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