Меган Маркл і принц Гаррі ледь не загинули в автокатастрофі: відомі подробиці

Герцоги Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл ледь не загинули в автокатастрофі.

Як повідомляє Express, 26 серпня герцоги разом з маленьким сином Арчі летіли на приватному літаку Bombardier з Ніцци до Лутону.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

У 14 милях від аеропорту їх літак ледь не зіткнувся з безпілотником, який пролетів всього в 10 футах від борта. Якби зіткнення відбулося, то всі пасажири літака могли загинути.

"Якщо безпілотник вдарить в лобове скло, він в кращому випадку завдасть травми одному з членів екіпажу, в гіршому — може вбити їх. Він також може потрапити в двигун з тим же результатом, що і удар пташки. Ці безпілотники стають все більш серйозною проблемою. Вони — справжня біда для авіації", — розповів пілот Террі Тозер.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британські таблоїди стверджують, що Меган Маркл і принц Гаррі готуються до нового поповнення в родині, однак будуть це приховувати ще якийсь час.

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