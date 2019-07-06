Меган Маркл і принц Гаррі хрестили сина: зворушливі фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі похрестили свого сина Арчі Гаррісона.

Інформація про це з'явилася на офіційній Instagram-сторінці герцога і герцогині Сассекських.

"Цього ранку син герцога і герцогині Сассекських, Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор, був хрещений в приватній каплиці в Віндзорському замку на закритій церемонії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що цим днем королівська сім'я насолоджувалася разом з родиною і хрещеними батьками Арчі. У повідомленні не говориться, хто саме став хрещеним батьком і матір'ю Арчі.

Гаррі і Меган хрестили маленького лорда Арчі фото SussexRoyal

Маленький лорд був хрещений в точної копії королівського сукні для хрещення, яку носили королівські немовлята останні 11 років. Оригінальний одяг для хрещення замовила ще королева Вікторія в 1841 році, її використовували представники королівської сім'ї аж до 2004 року.

На церемонії хрещення правнука не було королеви Єлизавети, але на офіційному фотопортреті присутні сестри покійної принцеси Діани (двоюрідні бабусі Арчі) леді Сара МакКоркдлейл і леді Джейн Феллоуз.

Як рані писав OBOZREVATEL, хрещеною для маленького представника королівської сім'ї повинна була стати знаменита американська тенісистка Серена Вільямс, другою хресною - подруга Маркл - стиліст Джессіка Малруні.

Хрещеними батьками - друг принца Гаррі Марк Дайер, а також Маркус Андерсон, який свого часу познайомив майбутнє подружжя.

На церемонію запросили тільки найближчих людей пари - всього 25 чоловік.

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