Меган Маркл і принц Гаррі хрестили сина: зворушливі фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі похрестили свого сина Арчі Гаррісона.
Інформація про це з'явилася на офіційній Instagram-сторінці герцога і герцогині Сассекських.
"Цього ранку син герцога і герцогині Сассекських, Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор, був хрещений в приватній каплиці в Віндзорському замку на закритій церемонії", - йдеться в повідомленні.
This morning, The Duke and Duchess of Sussex's son, Archie Harrison Mountbatten-Windsor was christened in the Private Chapel at Windsor Castle at an intimate service officiated by the Archbishop of Canterbury , Justin Welby. The Duke and Duchess of Sussex are so happy to share the joy of this day with members of the public who have been incredibly supportive since the birth of their son . They thank you for your kindness in welcoming their first born and celebrating this special moment . Their Royal Highnesses feel fortunate to have enjoyed this day with family and the godparents of Archie . Their son, Archie, was baptised wearing the handmade replica of the royal christening gown which has been worn by royal infants for the last 11 years. The original Royal Christening Robe, made of fine Honiton lace lined with white satin , was commissioned by Queen Victoria in 1841 and first worn by her eldest daughter. It was subsequently worn for generations of Royal christenings , including The Queen, her children and her grandchildren until 2004, when The Queen commissioned this handmade replica, in order for the fragile historic outfit to be preserved , and for the tradition to continue. Photo credit: Chris Allerton © ️SussexRoyal
Відзначається, що цим днем королівська сім'я насолоджувалася разом з родиною і хрещеними батьками Арчі. У повідомленні не говориться, хто саме став хрещеним батьком і матір'ю Арчі.
Гаррі і Меган хрестили маленького лорда Арчі
фото SussexRoyal
Маленький лорд був хрещений в точної копії королівського сукні для хрещення, яку носили королівські немовлята останні 11 років. Оригінальний одяг для хрещення замовила ще королева Вікторія в 1841 році, її використовували представники королівської сім'ї аж до 2004 року.
На церемонії хрещення правнука не було королеви Єлизавети, але на офіційному фотопортреті присутні сестри покійної принцеси Діани (двоюрідні бабусі Арчі) леді Сара МакКоркдлейл і леді Джейн Феллоуз.
Як рані писав OBOZREVATEL, хрещеною для маленького представника королівської сім'ї повинна була стати знаменита американська тенісистка Серена Вільямс, другою хресною - подруга Маркл - стиліст Джессіка Малруні.
Хрещеними батьками - друг принца Гаррі Марк Дайер, а також Маркус Андерсон, який свого часу познайомив майбутнє подружжя.
На церемонію запросили тільки найближчих людей пари - всього 25 чоловік.
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