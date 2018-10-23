Меган Маркл і колишня принца Гаррі вийшли у світ в однакових сукнях

Дружина принца Гаррі - 37-річна Меган Маркл і колишня дівчина принца - 32-річна актриса Дженна Коулман обрали однакові сукні від британського бренду Emilia Wickstead для виходу в світ, пише Сплетник.

Зокрема, кілька днів тому в Сіднеї герцогиня Сассекська відвідала відкриття меморіалу в довгій чорній сукні на ґудзиках від Emilia Wickstead за 2 110 доларів, доповнивши строгий образ капелюшком від Philip Treacy за 1 990 доларів, туфлями-човниками від Tabitha Simmons і клатчем.

Тоді як колишня подруга принца Гаррі, з яким вони зустрічалися в 2015 році, з'являлася в цій сукні ще раніше. У червні вона одягла її в білому кольорі на чемпіонат із поло Cartier Queens Cup. Британська актриса доповнила образ капелюшком, сумкою Louis Vuitton і чорними босоніжками на високих стійких підборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Меган Маркл показала свій кругленький живіт на вечері в готелі Grand Pacific, який був організований президентом Фіджі - Джорджем Конроте.