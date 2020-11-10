Меган Маркл чекає на другу дитину та їде від принца Гаррі: у ЗМІ поширили чутки

За інформацією західних ЗМІ, Меган Маркл вагітна вдруге і планує поїхати від принца Гаррі після сварки. Герцогиня нібито вирішила деякий час пожити відокремлено в Мексиці.

Як повідомляє мексиканська версія журналу Elle, подружжя серйозно посварилося напередодні виборів президента США. Близьке до пари джерело стверджує, що Маркл збиралася зробити низку публічних заяв після того, як вони з Гаррі закликали американців йти на вибори. Але втручання впливової пари в політичний процес викликало обурення в суспільстві. Гаррі відмовився далі брати в цьому участь, що дуже розлютило Меган.

Меган Маркл і принц Гаррі teenvogue.com

За даними видання Меган планує поїздку на мексиканський курорт Лос-Кабос. Чоловік залишиться вдома в Лос-Анджелесі, а з ким буде їхній півторарічний первісток Арчі, поки невідомо.

"Гаррі не може поїхати за Меган через проблеми з документами й у зв'язку з питаннями безпеки, але друзі сподіваються, що за той час, що подружжя проведе в розлуці, принц отримає можливість заново оцінити, чи була його відмова від життя як високопоставленого члена королівської сім'ї хорошим рішенням", – відзначило джерело.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Меган Маркл стала першим членом королівської сім'ї, яка проголосувала на виборах президента США.