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7 травня • оновлено в 12:54
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"Меган, йди!" Відома письменниця рознесла Маркл через відео з сином

2.8т
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Відома американська письменниця Емілі Гріффін розкритикувала відео Меган Маркл з сином Арчі, яке було опубліковано 6 травня в мережі.

Як передає видання US Magazine, на думку Гріффін, Меган поводилася нещиро.

Меган Маркл з сином Арчі

Меган Маркл з сином Арчі

кадр з відео

Так, у своїх Instagram-stories письменниця опублікувала фото, яке супроводила підписом:

"З днем народження, Арчі! Меган, йди!"

"Меган, йди!" Відома письменниця рознесла Маркл через відео з сином

Instagram @emilygiffinauthor

Крім того, Гріффін написала:

"Чарівна дитина й книга. Але... заради всього святого "спочатку я". Це шоу Меган. А чому не вона знімала відео і не дала Гаррі почитати книгу? І чому вона не скористалася моментом в кінці, щоб сказати: "Він сказав "батько!"? Тому що це на якусь частку секунди зробить його схожим на Гаррі, не приведи Господи... Крім того, ви хочете зберегти конфіденційність для вашої дитини, тому ви публікуєте її відео (від вашого авторизованого біографа)... без штанів?".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінився син Меган Маркл і принца Гаррі Арчі за перший рік життя.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Меган Маркл
Місце
США
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