Меган Фокс пристрасно цілувалася з відомим репером. Фото

У мережі з'явилися фотографії голлівудської актриси Меган Фокс, де вона цілується з репером Колсоном Бейкером, більш відомим під сценічним ім'ям Machine Gun Kelly.

Папараці застукали пару, коли вона виходила з бару в Лос-Анджелесі. 34-річна Меган і 30-річний Колсон йшли, тримаючись за руки, після чого сіли в кабріолет і поцілувалися, написало видання Daily Mail та опублікувало серію зроблених кадрів.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Відзначимо, що Меган Фокс уже 16 років заміжня за зіркою серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" – 46-річним актором Брайаном Остіном Гріном. У подружжя є троє синів. У травні 2020 року з'явилися чутки, що актори розлучилися.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Брайана Остіна Гріна було помічено в компанії порноактриси.