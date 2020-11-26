Меґан Фокс подала на розлучення з Браяном Остіном Ґріном

Голлівудська актриса Меґан Фокс подала на розлучення з актором Браяном Остіном Ґріном. Пара прожила в шлюбі 10 років.

Цього ж дня актор надіслав заяву у відповідь, пише видання "E! News".

Як стало відомо, у документах Фокс вказала причину розлучення – "непримиренні розбіжності".

Також знаменитість зажадала спільної юридичної та фізичної опіки над дітьми.

Варто зазначити, що в подружжя є троє синів – Ноа Шеннон Ґрін, Боді Ренсом Ґрін і Джорні Рівер Ґрін. Крім того, Фокс є мачухою сина Ґріна Кассіуса від попередніх стосунків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фотографії голлівудської актриси Меґан Фокс, де вона цілується з репером Колсоном Бейкером, більш відомим під сценічним ім'ям Machine Gun Kelly.