Мазур, яка перемогла рак, звернулася до українок та зворушила мережу

Зірка українського телебачення, ведуча "1+1" Алла Мазур, яка понад рік вела боротьбу з онкологічним захворюванням, нагадала людям про те, що рак – це "не легка, романтична прогулянка".

Так, 55-річна знаменитість заявила, що їй пощастило, і вона виявила захворювання на ранній стадії. Саме це їй дає надію на те, що перемога над раком – остаточна. Тому Мазур закликала жінок проходити щорічні профілактичні обстеження. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації зворушливі фото.

Алла Мазур розповіла про онкологію і звернулася до українок Instagram Алли Мазур

"Ні, всі ці крапельниці, хімії та операції – зовсім не легка прогулянка. І навіть далеко не нагадують мої романтичні фото для інтерв'ю виданню Marie Claire. Але у нас була розмова не тільки про біду та біль, які традиційно пов'язані в нашій свідомості з онкологією. А про можливості цей збій організму перемогти. А ще краще – попередити... Мені пощастило. Я виявила хворобу на ранній стадії: коли ще нічого не боліло. І саме це дає надію, що перемога – остаточна. Але я хочу, щоб ця біда – обійшла кожну з вас. Тому я детально розповіла про те, як виявила хворобу, про симптоми. Ми також підготували чек-лист для перевірки себе. Ним обов'язково варто скористатися", – написала телеведуча.

Раніше Алла Мазур розповідала, як дізналася про рак і з якими труднощами зіткнулася на перших етапах лікування.

Алла Мазур в новому образі Instagram Алли Мазур

Алла Мазур в новому образі Instagram Алли Мазур

"Ви дуже сильна і красива жінка. Нехай Бог вас береже", "Ви молодець! Щастя вам і здоров'я", "Ви справжня героїня! Будьте здорові", "Аж сльози на очах з'явилися. Радію за вас і бажаю вічної ремісії", "Такі правильні слова. Завжди надихалася вами з екрану. А тепер, читаючи, переконуюся, що картинка таки не обманювала. Ви – чарівні", – написали люди.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Алла Мазур викликала захват у мережі черговою історією про те, як її підтримували колеги, не даючи опускати руки через стан здоров'я.