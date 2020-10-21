Мазур, яка перемогла рак, звернулася до українок та зворушила мережу

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Алла Мазур

Зірка українського телебачення, ведуча "1+1" Алла Мазур, яка понад рік вела боротьбу з онкологічним захворюванням, нагадала людям про те, що рак – це "не легка, романтична прогулянка".

Так, 55-річна знаменитість заявила, що їй пощастило, і вона виявила захворювання на ранній стадії. Саме це їй дає надію на те, що перемога над раком – остаточна. Тому Мазур закликала жінок проходити щорічні профілактичні обстеження. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації зворушливі фото.

Алла Мазур розповіла про онкологію і звернулася до українок

"Ні, всі ці крапельниці, хімії та операції – зовсім не легка прогулянка. І навіть далеко не нагадують мої романтичні фото для інтерв'ю виданню Marie Claire. Але у нас була розмова не тільки про біду та біль, які традиційно пов'язані в нашій свідомості з онкологією. А про можливості цей збій організму перемогти. А ще краще – попередити... Мені пощастило. Я виявила хворобу на ранній стадії: коли ще нічого не боліло. І саме це дає надію, що перемога – остаточна. Але я хочу, щоб ця біда – обійшла кожну з вас. Тому я детально розповіла про те, як виявила хворобу, про симптоми. Ми також підготували чек-лист для перевірки себе. Ним обов'язково варто скористатися", – написала телеведуча.

Раніше Алла Мазур розповідала, як дізналася про рак і з якими труднощами зіткнулася на перших етапах лікування.

Алла Мазур в новому образі
Алла Мазур в новому образі

"Ви дуже сильна і красива жінка. Нехай Бог вас береже", "Ви молодець! Щастя вам і здоров'я", "Ви справжня героїня! Будьте здорові", "Аж сльози на очах з'явилися. Радію за вас і бажаю вічної ремісії", "Такі правильні слова. Завжди надихалася вами з екрану. А тепер, читаючи, переконуюся, що картинка таки не обманювала. Ви – чарівні", – написали люди.

Мазур, яка перемогла рак, звернулася до українок та зворушила мережу
Мазур, яка перемогла рак, звернулася до українок та зворушила мережу
Мазур, яка перемогла рак, звернулася до українок та зворушила мережу
Мазур, яка перемогла рак, звернулася до українок та зворушила мережу

Як писав OBOZREVATEL раніше, Алла Мазур викликала захват у мережі черговою історією про те, як її підтримували колеги, не даючи опускати руки через стан здоров'я.

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