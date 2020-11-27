Мазур про ненависне слово після перемоги над раком: воно звучить для мене, як наждачкою по склу

Зірка українського телебачення, ведуча "1+1" Алла Мазур, яка понад рік вела боротьбу з онкологічним захворюванням, розповіла, яке слово її найбільше дратує після перенесеної недуги. Це слово ремісія.

Так, за словами 55-річної знаменитості, людям зі страшним діагнозом онкологія дуже неприємна будь-яка згадка про хворобу. Про це Мазур повідомила на особистій сторінці в Facebook, де написала пост про те, як найкраще підтримати близьких, які зіштовхнулися з цією недугою.

"От не люблю я слово "ремісія"... Краще – одужання. Бо ремісія означає для мене – ні, ще не все, далеко не все. Це тільки перерва, а потім хвороба повернеться! Але ж звідки знати моїм знайомим, хто щиро хоче підтримати й про цю ремісії запитує – як наждачкою по склу звучить для мене це слово? Непросто бути поруч з людиною, яка з хворобою бореться. Хочеться втішити. Надихнути. Вселити віру. Допомогти. Але так боїшся зачепити рану і розворушити її ще більше. А що вже говорити, якщо у твого друга діагноз "онко", а він не хоче говорити на цю тему взагалі?" – написала телеведуча.

Телеведуча підкреслила, що звичні "тримайся" або "ти сильний, ти переможеш" можуть звучати зовсім по-різному. Вона радить з великою обережністю підбирати слова в розмові з хворим, щоб вони не ранили його ще більше.

"Це дійсно ціла наука – бути в скрутну хвилину поруч. Я відчула це, коли зіткнулася з хворобою близько. Ну а картинки, які я покажу вам – просто приголомшили та перевернули свідомість. Спеціально перефотографували й раджу уважно прочитати. Тому що навіть не уявляла, наскільки по-іншому можуть сприйматися наші звичні "тримайся" або "ти сильний, ти переможеш". Ні, далеко не все тут про сприйняття – моє особисте. Але завдяки цим фото я також задумалася: як обережно слід підбирати слова з бажанням підтримати. Хоча говорити їх, ці слова – потрібно обов'язково. Адже вони гріють. І дають сили. І вселяють віру. Нехай Небо береже всіх нас. І у важку хвилину – будьмо поруч", – підсумувала Мазур.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Алла Мазур викликала захват у мережі черговою історією про те, як її підтримували колеги, не даючи опускати руки через стан здоров'я.