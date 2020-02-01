"Мажор", дівчина Смолова і особлива дитина: як виглядають і чим займаються внуки Єльцина

23 квітня 2007 помер перший президент Росії Борис Єльцин, залишивши дружину, 2 дітей і 6 онуків. Чим зараз займаються нащадки знаменитого діда.
Так, 1 лютого Єльцину могло б бути 89 років. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як зараз живуть і як виглядають внуки першого президента Росії.
Наїна і Борис Єльцини
biography-life.ru
Борис Єльцин-молодший
Ім'я сина молодшої дочки президента Тетяни з'являється в росЗМІ з двох приводів: або через фінансові справи, або через любовні. Незважаючи на те, що в свої 38 років Борис досі залишається холостяком, жіночою увагою він не обділений.
Борис Єльцин-молодший
Instagram @yeltsinboris
Свого часу йому приписували романи з it-girl Шахрі Амірхановою, моделями Олесею Сенченко, Маргаритою Аннабердіевой і Тамарою Лазич. Також деякий час Єльцин-молодший зустрічався з племінницею Михайла Єфремова Ольгою.
Ольга Єфремова
Instagram @efra_life
Примітно, що в мережі за Борисом закріпилася слава типового представника "золотої молоді", "мажора" і ловеласа.
Борис Єльцин-молодший
Instagram @yeltsinboris
Зараз Єльцин-молодший займається ресторанним бізнесом, а в своєму Instagram регулярно публікує знімки, на яких демонструє розкішне життя – дорогі подорожі, яхти, автомобілі.
Борис Єльцин-молодший
Instagram @yeltsinboris
Борис Єльцин-молодший
Instagram @yeltsinboris
Борис Єльцин-молодший
Instagram @yeltsinboris
Борис Єльцин-молодший
Instagram @yeltsinboris
Марія Юмашева
Довгий час про дівчину нічого не було чутно в ЗМІ, проте не так давно мережу буквально підірвала новина про те, що 17-річна Марія зустрічається з 29-річним футболістом Федором Смоловим. Роман підтвердив і сам спортсмен, опублікувавши спільне фото з онукою Єльцина в Instagram.
Федір Смолов і Марія Юмашева
Instagram @smolovfedor_10
Федір Смолов і Марія Юмашева
Instagram @smolovfedor_10
Примітно, що шанувальники негативно поставилися до роману пари. Зокрема, багатьох збентежила різниця у віці між Марією і Федором.
Марія Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Незважаючи на те, що сторінка дівчини в Instagram – закрита, вона часто з'являється на фотографіях свого брата Бориса. У росЗМІ пишуть, що Марія просто обожнює Єльцина-молодшого.
Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Марія Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Так, відомо, що нещодавно брат і сестра разом відпочивали в Німеччині.
Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева
Instagram @yeltsinboris
Гліб Єльцин
Син молодшої дочки Єльцина з'явився на світ у другому шлюбі і з синдромом Дауна. Протягом довгого часу сім'я приховувала хворобу хлопчика – домашнє навчання, няні, спеціалізований інтернат і навіть прикрите обличчя на фото.
Гліб Єльцин
Teleprogramma.pro
Проте одного разу Тетяна сама порушила мовчання і розповіла про сина:
"Він пам'ятає сотні класичних музичних творів – Бах, Моцарт, Бетховен ... Тренер з шахів вражена тим, як він неординарно мислить. Ще Глеб приголомшливо плаває всіма стилями", – говорила жінка.
Гліб Єльцин
Teleprogramma.pro
До речі, своє майбутнє 24-річний Гліб пов'язав саме з плаванням. Хлопчик став чемпіоном Європи з плавання вільним стилем серед людей з синдромом Дауна, в 2015 році завоював "золото" і "срібло" на Спеціальній Олімпіаді в Лос-Анджелесі, в 20 років став тренером з плавання для дітей з особливостями розвитку.
Гліб Єльцин
Instagram @yeltsinboris
Катерина, Марія та Іван Окулови
Примітно, що в мережі практично немає інформації про дітей старшої дочки Єльцина Олени Окулової.
Відомо лише, що Катерина вийшла заміж за однокласника, від якого народила сина Олександра. А Марія в 2003 році вийшла заміж за бізнесмена Михайла Жиленкова і двічі стала мамою.
Марія Окулова
Instagram @yeltsinboris
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, куди зникли зірки першого "Камеді", як вони виглядають зараз і чим займаються.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!