"Мажор", дівчина Смолова і особлива дитина: як виглядають і чим займаються внуки Єльцина

23 квітня 2007 помер перший президент Росії Борис Єльцин, залишивши дружину, 2 дітей і 6 онуків. Чим зараз займаються нащадки знаменитого діда.

Так, 1 лютого Єльцину могло б бути 89 років. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як зараз живуть і як виглядають внуки першого президента Росії.

Наїна і Борис Єльцини biography-life.ru

Борис Єльцин-молодший

Ім'я сина молодшої дочки президента Тетяни з'являється в росЗМІ з двох приводів: або через фінансові справи, або через любовні. Незважаючи на те, що в свої 38 років Борис досі залишається холостяком, жіночою увагою він не обділений.

Борис Єльцин-молодший Instagram @yeltsinboris

Свого часу йому приписували романи з it-girl Шахрі Амірхановою, моделями Олесею Сенченко, Маргаритою Аннабердіевой і Тамарою Лазич. Також деякий час Єльцин-молодший зустрічався з племінницею Михайла Єфремова Ольгою.

Ольга Єфремова Instagram @efra_life

Примітно, що в мережі за Борисом закріпилася слава типового представника "золотої молоді", "мажора" і ловеласа.

Борис Єльцин-молодший Instagram @yeltsinboris

Зараз Єльцин-молодший займається ресторанним бізнесом, а в своєму Instagram регулярно публікує знімки, на яких демонструє розкішне життя – дорогі подорожі, яхти, автомобілі.

Борис Єльцин-молодший Instagram @yeltsinboris

Борис Єльцин-молодший Instagram @yeltsinboris

Борис Єльцин-молодший Instagram @yeltsinboris

Борис Єльцин-молодший Instagram @yeltsinboris

Марія Юмашева

Довгий час про дівчину нічого не було чутно в ЗМІ, проте не так давно мережу буквально підірвала новина про те, що 17-річна Марія зустрічається з 29-річним футболістом Федором Смоловим. Роман підтвердив і сам спортсмен, опублікувавши спільне фото з онукою Єльцина в Instagram.

Федір Смолов і Марія Юмашева Instagram @smolovfedor_10

Федір Смолов і Марія Юмашева Instagram @smolovfedor_10

Примітно, що шанувальники негативно поставилися до роману пари. Зокрема, багатьох збентежила різниця у віці між Марією і Федором.

Марія Юмашева Instagram @yeltsinboris

Незважаючи на те, що сторінка дівчини в Instagram – закрита, вона часто з'являється на фотографіях свого брата Бориса. У росЗМІ пишуть, що Марія просто обожнює Єльцина-молодшого.

Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева Instagram @yeltsinboris

Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева Instagram @yeltsinboris

Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева Instagram @yeltsinboris

Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева Instagram @yeltsinboris

Марія Юмашева Instagram @yeltsinboris

Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева Instagram @yeltsinboris

Так, відомо, що нещодавно брат і сестра разом відпочивали в Німеччині.

Борис Єльцин-молодший і Марія Юмашева Instagram @yeltsinboris

Гліб Єльцин

Син молодшої дочки Єльцина з'явився на світ у другому шлюбі і з синдромом Дауна. Протягом довгого часу сім'я приховувала хворобу хлопчика – домашнє навчання, няні, спеціалізований інтернат і навіть прикрите обличчя на фото.

Гліб Єльцин Teleprogramma.pro

Проте одного разу Тетяна сама порушила мовчання і розповіла про сина:

"Він пам'ятає сотні класичних музичних творів – Бах, Моцарт, Бетховен ... Тренер з шахів вражена тим, як він неординарно мислить. Ще Глеб приголомшливо плаває всіма стилями", – говорила жінка.

Гліб Єльцин Teleprogramma.pro

До речі, своє майбутнє 24-річний Гліб пов'язав саме з плаванням. Хлопчик став чемпіоном Європи з плавання вільним стилем серед людей з синдромом Дауна, в 2015 році завоював "золото" і "срібло" на Спеціальній Олімпіаді в Лос-Анджелесі, в 20 років став тренером з плавання для дітей з особливостями розвитку.

Гліб Єльцин Instagram @yeltsinboris

Катерина, Марія та Іван Окулови

Примітно, що в мережі практично немає інформації про дітей старшої дочки Єльцина Олени Окулової.

Відомо лише, що Катерина вийшла заміж за однокласника, від якого народила сина Олександра. А Марія в 2003 році вийшла заміж за бізнесмена Михайла Жиленкова і двічі стала мамою.

Марія Окулова Instagram @yeltsinboris

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, куди зникли зірки першого "Камеді", як вони виглядають зараз і чим займаються.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!