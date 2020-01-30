"Мавпа в шоці!" Алла Пугачова вразила мережу дивною фотографією

Зірка російської естради Алла Пугачова показала нову фотографію, на яку відреагували користувачі мережі.
Фотознімок вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
Фоловери Пугачової пишуть, що співачка виглядає сумною і втомленою.
"Офігенна красуня .... мавпа в шоці !!; Не очі. А. Всесвіт. Не сумувати. Аллусік чудовий; Втомилася Алла; Очі чомусь сумні", - пишуть передплатники.
Як повідомлялося раніше, Алла Пугачова привітала з днем народження музиканта Володимира Кузьміна, після чого нарвалася на грубий коментар.
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