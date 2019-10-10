Мати Заворотнюк відвідала її у лікарні: як складалися стосунки у зірковій сім'ї

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з раком, у медичній установі для тяжкохворих пацієнтів відвідала її мама.

Жінка приходить до доньки щодня і приносить їй продукти. Також із "прекрасною нянею" перебувають родичі, які чергують у клініки.

Валентина Заворотнюк із донькою hyser.com.ua

Мати Анастасії Заворотнюк — 76-річна Валентина Борисівна Заворотнюк — народна артистка Російської Федерації. Її стосунки із донькою завжди були дуже ніжними і теплими.

Анастасія Заворотнюк з мамою bakemeup.spb.ru

Жінка працювала в астраханському Театрі юного глядача. Зараз вона разом із родиною своєї доньки живе у котеджному селищі Крекшине.

Валентина Заворотнюк cultin.ru

Після того, як Анастасія захворіла, матір актриси стали бачити все сумнішою.

"Валя плаче постійно. У Насті, каже, сильно голова болить, спати не може. А потім я і Настю побачила... Чесно сказати, навіть не впізнала. Адже вона завжди худенька була. А тут така повна, зовсім інша людина. І волосся її розкішного начебто немає, косиночка на голові", — розповіла сусідка зоряної сім'ї.

Валентина Заворотнюк із онукою Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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