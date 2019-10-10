Мати Заворотнюк відвідала її у лікарні: як складалися стосунки у зірковій сім'ї

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з раком, у медичній установі для тяжкохворих пацієнтів відвідала її мама.
Жінка приходить до доньки щодня і приносить їй продукти. Також із "прекрасною нянею" перебувають родичі, які чергують у клініки.
Валентина Заворотнюк із донькою
hyser.com.ua
Мати Анастасії Заворотнюк — 76-річна Валентина Борисівна Заворотнюк — народна артистка Російської Федерації. Її стосунки із донькою завжди були дуже ніжними і теплими.
Анастасія Заворотнюк з мамою
bakemeup.spb.ru
Жінка працювала в астраханському Театрі юного глядача. Зараз вона разом із родиною своєї доньки живе у котеджному селищі Крекшине.
Валентина Заворотнюк
cultin.ru
Після того, як Анастасія захворіла, матір актриси стали бачити все сумнішою.
"Валя плаче постійно. У Насті, каже, сильно голова болить, спати не може. А потім я і Настю побачила... Чесно сказати, навіть не впізнала. Адже вона завжди худенька була. А тут така повна, зовсім інша людина. І волосся її розкішного начебто немає, косиночка на голові", — розповіла сусідка зоряної сім'ї.
Валентина Заворотнюк із онукою
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги.
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