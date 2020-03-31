Мати ведучої Ксенії Собчак, член Ради Федерації від Тиви Людмила Нарусова назвала доньку та її чоловіка, режисера Костянтина Богомолова "тупими" і звинуватила їх в пияцтві.

Так, жінка обурилася через нездатність Ксенії та Костянтина приєднати її до прямого ефіру, який вони проводили в Instagram. Про це повідомляє "Комсомольская Правда".

Людмила Нарусова і Ксенія Собчак Фото: vesti.ua

"Та що ж ви такі тупі, що не можете мене до ефіру приєднати! Це тому, що ви п'яні! На столі пляшка стоїть – молодці, дожили! Краще Платона мені покажіть!" – сказала Людмила.

Зазначається, що сама Ксенія, втім, як і її чоловік, не стали вступати з Нарусовою в конфронтацію, мовчки прийнявши її дорікання.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками, що давно перехворіла коронавірусом.

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