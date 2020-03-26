Мати Собчак потрапила в лікарню: підозрюють коронавірус

Мати ведучої Ксенії Собчак, член Ради Федерації від Тиви Людмила Нарусова була госпіталізована в лікарню з підозрою на коронавірус.

Жінка звернулася в одну з відомчих лікарень за медичною допомогою, а звідти її відвезли в лікарню в Комунарці. Про це повідомляє "П'ятий канал".

В даний час член Ради Федерації проходить обстеження, у неї взяті мазки на аналіз. Нарусову привезли до медичного закладу вдень 25 березня з села Горки.

Глава комітету Ради Федерації з регламенту В'ячеслав Тимченко повідомив, що Людмила Нарусова прийняла рішення самоізолюватись в зв'язку з тим, що спілкувалася з людьми, які приїхали з-за кордону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Винокур різко висловився про госпіталізацію радянського артиста Льва Лещенко з підозрою на коронавірус.

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