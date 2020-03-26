Головна Новини
26 березня • оновлено в 10:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Мати Собчак потрапила в лікарню: підозрюють коронавірус

1.3т
Читати матеріал російською

Мати ведучої Ксенії Собчак, член Ради Федерації від Тиви Людмила Нарусова була госпіталізована в лікарню з підозрою на коронавірус.

Жінка звернулася в одну з відомчих лікарень за медичною допомогою, а звідти її відвезли в лікарню в Комунарці. Про це повідомляє "П'ятий канал".

Мати Собчак потрапила в лікарню: підозрюють коронавірус

В даний час член Ради Федерації проходить обстеження, у неї взяті мазки на аналіз. Нарусову привезли до медичного закладу вдень 25 березня з села Горки.

Глава комітету Ради Федерації з регламенту В'ячеслав Тимченко повідомив, що Людмила Нарусова прийняла рішення самоізолюватись в зв'язку з тим, що спілкувалася з людьми, які приїхали з-за кордону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Винокур різко висловився про госпіталізацію радянського артиста Льва Лещенко з підозрою на коронавірус.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги