Мати репера Картрайта розповіла про стосунки сина та його дружини
Мати російського репера Енді Картрайта, тіло якого дружина Марина Кохал розчленувала, Валентина Юшко розповіла, що подружжя з дитиною хотіло переїхати жити в Україну, де народився музикант.
Про це жінка розповіла в інтерв'ю виданню "КП". Валентина зізналася, що жодного разу не бачила кохану свого сина.
"Вони познайомилися завдяки Інтернету. Вона з Алтаю, як мені Саша говорив. Він мене з нею познайомив, коли поїхав до Санкт-Петербурга. Вона там жила, він до неї туди поїхав. Я її особисто не знаю, я з нею говорила тільки по телефону і в Skype. Син мені часто розповідав про неї, начебто у них все було нормально", – розповіла мати репера.
За її словами, подружжя думало про те, щоб переїхати жити в Україну. Жінка не вірить, що її син помер від наркотиків. Вона вважає, що відбулося вбивство.
"Мені шкода дитину, яка залишиться сиротою. Якщо нам віддадуть його, я заберу. Якщо вона це зробила, Бог їй суддя. Нехай доводять. Вона адекватна, але всяке трапляється в житті. Звідки я знаю, що людина може в пориві гніву або сварки зробити? Мене хвилює тільки, як забрати свою дитину й онука. Я хочу поховати Сашу в Україні", – відзначила Валентина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський репер українського походження Енді Картрайт (Олександр Юшко) помер у Санкт-Петербурзі. Марина Кохал нібито дізналась про смерть чоловіка, репера Енді Картрайта, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло й розклала по пакетах. Поліція дізналася про смерть музиканта на четвертий день.
Згодом ЗМІ поширили фейкову інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці та відварила їх із сіллю.
Слідчі затримали Марину за підозрою у вбивстві. Кохал повідомила правозахисникам, що 25 липня повернулася додому і знайшла свого чоловіка без тями, а поруч із ним лежав шприц. У паніці Марина вирішила, що трапилося передозування. Однак вона не відкидає того, що він міг померти від серцевого нападу.