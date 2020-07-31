Мати репера Картрайта розповіла про стосунки сина та його дружини

Ольга Веркалець Люди 19:13, 31.07.2020 Оновлено: 19:38, 31.07.2020

Мати російського репера Енді Картрайта, тіло якого дружина Марина Кохал розчленувала, Валентина Юшко розповіла, що подружжя з дитиною хотіло переїхати жити в Україну, де народився музикант.

Про це жінка розповіла в інтерв'ю виданню "КП". Валентина зізналася, що жодного разу не бачила кохану свого сина.

"Вони познайомилися завдяки Інтернету. Вона з Алтаю, як мені Саша говорив. Він мене з нею познайомив, коли поїхав до Санкт-Петербурга. Вона там жила, він до неї туди поїхав. Я її особисто не знаю, я з нею говорила тільки по телефону і в Skype. Син мені часто розповідав про неї, начебто у них все було нормально", – розповіла мати репера.

Марина нещодавно кардинально змінила зовнішність
kp.ru

За її словами, подружжя думало про те, щоб переїхати жити в Україну. Жінка не вірить, що її син помер від наркотиків. Вона вважає, що відбулося вбивство.

"Мені шкода дитину, яка залишиться сиротою. Якщо нам віддадуть його, я заберу. Якщо вона це зробила, Бог їй суддя. Нехай доводять. Вона адекватна, але всяке трапляється в житті. Звідки я знаю, що людина може в пориві гніву або сварки зробити? Мене хвилює тільки, як забрати свою дитину й онука. Я хочу поховати Сашу в Україні", – відзначила Валентина.

У пари майже не було спільних фото в соцмережі
Апостроф

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