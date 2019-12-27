Мати Насті Каменських привела доньку в захват своєю піснею

Мати Насті Каменських Лідія привела свою дочку в захват своїм виступом.
Відео з номером Лідія Каменських опублікувала в Інстаграм.
Пісню Лідія Каменських співає в дуеті зі співачкою Аллою Кудлай – хрещеною матір'ю Насті Каменських.
Пісня називається "Подруга". Ця пісня - дебютна для Лідії Каменських.
⠀ ⠀ Если ви ненароком пропустили ефір "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою", надолужуйте и діліться враженнями від нашого дебютного з Аллочка @alla_kudlay_official треку "Подруга" 😊 Обов'язково дайте послухати пісню життя без подрузі😉 ⠀ Дякуємо @kosadcha за запрошення та такий Яскравий вечір❤️
Матері Насті Каменських 64 роки.
Вона співачка Національного академічного народного хору імені Г. Верьовки, який недавно оскандалився.
А ось вона на фото з батьком Насті Каменських - Олексієм Жмуром:
Йому 80 років.
Дивіться також на OBOZREVATEL голе фото Насті Каменських.
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