Мати Насті Каменських привела доньку в захват своєю піснею

Мати Насті Каменських Лідія привела свою дочку в захват своїм виступом.

Відео з номером Лідія Каменських опублікувала в Інстаграм.

Пісню Лідія Каменських співає в дуеті зі співачкою Аллою Кудлай – хрещеною матір'ю Насті Каменських.

Пісня називається "Подруга". Ця пісня - дебютна для Лідії Каменських.

Матері Насті Каменських 64 роки.

Вона співачка Національного академічного народного хору імені Г. Верьовки, який недавно оскандалився.

А ось вона на фото з батьком Насті Каменських - Олексієм Жмуром:

Йому 80 років.

Дивіться також на OBOZREVATEL голе фото Насті Каменських.

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