Головна Новини
27 грудня • оновлено в 15:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Мати Насті Каменських привела доньку в захват своєю піснею

321
Читати матеріал російською

Мати Насті Каменських Лідія привела свою дочку в захват своїм виступом.

Відео з номером Лідія Каменських опублікувала в Інстаграм.

Новини
"Попа, як у Кім": Каменських вразила шанувальників гарячим відео

Пісню Лідія Каменських співає в дуеті зі співачкою Аллою Кудлай – хрещеною матір'ю Насті Каменських.

Пісня називається "Подруга". Ця пісня - дебютна для Лідії Каменських.

Матері Насті Каменських 64 роки.

Вона співачка Національного академічного народного хору імені Г. Верьовки, який недавно оскандалився.

А ось вона на фото з батьком Насті Каменських - Олексієм Жмуром:

папуля щасливий

Публікація від Lida Kamenskykh (@ lida.kamenskux)

Йому 80 років.

Дивіться також на OBOZREVATEL голе фото Насті Каменських.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Настя Каменських (NK)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги