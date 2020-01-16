Мати Лободи "з'їла бяку": відео

Мати відомої української і російської співачки Світлани Лободи вирішила спробувати смажених коників і показала, що з цього вийшло.

У своєму Instagram-акаунті Наталія Лобода розповіла, що комах вживають в їжу у багатьох країнах, тоді як "абсолютним хітом" є коники. Лобода поділилася відео з моментом, де вона вирішила спробувати смаженого коника, якого все ж таки не стала його їсти.

"Якщо колись людина, яка ніколи раніше не пробувала комах, все ж вирішить зробити це, швидше за все, це будуть саме коники. Ось ми і вирішили спробувати !!!" – написала вона.

Один з користувачів мережі вирішив коротко і лаконічно висловити свої емоції після переглянутого відео.

"Бяка", - прокоментував dayanelloo.

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