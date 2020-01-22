Мати Лободи виявилася нечупарою

Мати знаменитої української співачки Світлани Лободи Наталія Лобода неприємно здивувала людей ставленням до свого одягу.
Вона показала його останніми опублікованими фото в Instagram.
Відзначається, що Наталя вирушила подорожувати найбільш незвичайними місцями в Мексиці, відвідала нащадків і спадщину цивілізації Майя, що залишило їй багато яскравих і незабутніх вражень.
Однак, на одному з фото чітко видно, що на світло-блакитний блузці жінки на самому видному місці знаходиться велика пляма.
Але це не завадило їй викласти фото на загальний огляд:
Побували в дуже цікавих місцях Мексики, де живе народ Майя, який є нащадком племен, який створив давню цивілізацію Майя. Їздили в місто Майя -Коба, де розташована "Велика піраміда" або Нооч Муль, висотою 42 м, на яку намагалися навіть піднятися! Були в селищі, розташованому далеко від траси в джунглях. Там немає електрики, телевізора, телефону. Але зате є чисте повітря, озеро з чистою, як сльоза, дощовою водою, спів птахів, шелест дерев. Це була дивовижна, незабутня поїздка !!!
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