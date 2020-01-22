Мати Лободи виявилася нечупарою

Мати знаменитої української співачки Світлани Лободи Наталія Лобода неприємно здивувала людей ставленням до свого одягу.

Вона показала його останніми опублікованими фото в Instagram.

Відзначається, що Наталя вирушила подорожувати найбільш незвичайними місцями в Мексиці, відвідала нащадків і спадщину цивілізації Майя, що залишило їй багато яскравих і незабутніх вражень.

Однак, на одному з фото чітко видно, що на світло-блакитний блузці жінки на самому видному місці знаходиться велика пляма.

Але це не завадило їй викласти фото на загальний огляд:

Нагадаємо, раніше ми писали, які пікантні фото робить молода тезка Софії Ротару.

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