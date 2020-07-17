Мати Карпович вперше прокоментувала скандальний роман доньки з Прилучним
Мати зірки "Татусевих дочок" Мирослави Карпович, яку критикують через роман з актором Павлом Прилучним, заявила, що її дочку просто обмовили, а про потенційного зятя нічого не хоче чути.
Як розповіла Лариса Карпович в коментарі "СтарХіту", акторка нічого не розповідала про свої нові стосунки.
"Я ні з ким не знайомлюся до тих пір, поки людина не буде офіційним чоловіком моєї дочки. Мирославу облили брудом! Не знаю, з чиєї подачі йде негатив, але це суцільна брехня", – емоційно заявила мати знаменитості.
На її думку, Мирослава і Павло зі своїми дітьми в Криму просто відпочивали разом, тому це ще нічого не означає. Лариса переконана, що її дочка прекрасно себе відчуває навіть після численної критики.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чутки про роман Павла Прилучного і Мирослави Карпович з'явилися після його офіційного розлучення з Агатою Муценієце, яке відбулося в середині червня. Павло і Мирослава були разом помічені біля одного з торгових центрів Москви, звідки вийшли з покупками.
Потім артистів сфотографували в Криму – вони разом із дітьми Павла відправлялися кататися на яхті. Згодом друг Прилучного "злив" відео їхнього відпочинку з Карпович.
Самі Прилучний і Карпович інформацію про свій роман не підтверджують. Так, нещодавно Павло на особистій сторінці в Instagram звертався до людей з проханням перестати приписувати йому "неіснуючі історії".
Сусіди артиста нещодавно розповіли російським ЗМІ, що Карпович вже переїхала до заміського особняка Прилучного, в якому він раніше жив з Муценієце.