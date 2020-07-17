Мати зірки "Татусевих дочок" Мирослави Карпович, яку критикують через роман з актором Павлом Прилучним, заявила, що її дочку просто обмовили, а про потенційного зятя нічого не хоче чути.

Як розповіла Лариса Карпович в коментарі "СтарХіту", акторка нічого не розповідала про свої нові стосунки.

Мирослава Карпович з мамою СтарХит

"Я ні з ким не знайомлюся до тих пір, поки людина не буде офіційним чоловіком моєї дочки. Мирославу облили брудом! Не знаю, з чиєї подачі йде негатив, але це суцільна брехня", – емоційно заявила мати знаменитості.

На її думку, Мирослава і Павло зі своїми дітьми в Криму просто відпочивали разом, тому це ще нічого не означає. Лариса переконана, що її дочка прекрасно себе відчуває навіть після численної критики.

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