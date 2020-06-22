Мати Ілона Маска поділилася відео з "бебі Ікс": дитину назвали самою милою за весь рік

З'явилося відео, на якому Ілон Маск няньчитися зі своїм сином X AE A-XII. Користувачів цей ролик зворушив і вони навіть побачили в ньому новий мем.

Ролик опублікувала мати винахідника Мей Маск в Twitter. На ньому видно, як Ілон спілкується з сином і питає у того "хто його хлопчик".

"Хто мій хлопчик? А я хто? Це твій тато каже. Привіт, малюк Х", – сказав Маск на відео.

У коментарях користувачі були зворушені таким роликом, а фразу "Це тато каже" вирішили перетворити в мем. Втім, не обійшлося і без жартів.

"Терміново потрібен новий мем: "Це тато каже!", "Це наймиліше відео, яке я бачив за весь рік", "У нього таке обличчя ніби: "Якого біса? Ілон Маск – мій тато!", "Хто я? Ахах, Ілон каже Х про екзистенціальну кризу дуже рано", "Як мило, малюк Х! Вони обидва чарівні", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський бізнесмен, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск став батьком в шостий раз – у нього народився син. Матір'ю дитини є співачка Граймс (Клер Еліс Буше).