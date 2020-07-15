Мати Брітні Спірс подала до суду через мільйони дочки

Мати 38-річної американської співачки Брітні Спірс подала запит до окружного суду Лос-Анджелеса (США), тому що хоче контролювати фінанси дочки.

Лінн Спірс заявила, що хоче отримувати спеціальні повідомлення з усіх питань, зокрема фонду SJB Revocable Trust, який володіє більшістю багатомільйонних активів зірки, пише видання The Blast.

Брітні Спірс з мамою Instagram @britneyspears

Співачка подала заявку на відкриття фонду в 2004 році, щоб передати частину коштів двом своїм синам в майбутньому. Він також був створений для того, щоб "розпоряджатися її матеріальними і фінансовими активами протягом життя і забезпечувати розподіл цих активів після її смерті".

Також Лінн Спірс у травні 2019 року подала документи в суд, щоб їй розповіли деталі опікунства, яке кілька років здійснював батько зірки Джеймс Спірс. Вона попросила скликати екстрене засідання суду, щоб вона змогла отримати інформацію щодо лікування своєї дочки, яка страждає від виснажливих емоційних проблем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брітні Спірс заскочили під час прогулянки у парку і оприлюднили її фото без фільтрів та фотошопу.