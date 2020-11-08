'МастерШеф' 10: хто покинув проєкт в 10 випуску

У новому випуску 10 сезону "Мастер Шеф" на каналі СТБ учасників кулінарного проєкту чекала справжня запекла боротьба за місце на шоу.

Так, в 10 випуску "МастерШеф" покинула проєкт Катерина Дем'янова.

У першій частині шоу для конкурсу учасники розділилися на три команди. Богдан Сиротенко став капітаном зелених, Марія Кривенко – синіх, а Катерина Дем'янова – червоних. Учасники зіткнулися з ребусом – потрібно було розшифрувати зображення з асоціаціями до рецептів, процесів приготування або характерними інгредієнтами. Якщо кулінари не могли відгадати картинку, право переходило в іншу команду. І так до тих пір, поки одна з команд не забронює приготування страви.

В кінцевому підсумку перемогла команда синіх – Марії Кривенко. Команда червоних на чолі з Катериною Дем'яновою програла. Чорні фартухи сьогодні наділи на себе Катя і Аліна.

У другому конкурсі на шоу "Мастер Шеф" капітаном червоної команди стала Марія Кривенко, жовтої – Богдан Сиротенко, і синьої - Олександр Горчаков. Учасники з кожної команди повинні були приготувати по три страви. На кожному з них капітани вибирали по три людини зі своєї команди, які залишалися готувати на кухні. Інші ж відпочивали на балконі.

Учасники повинні були приготувати страву за 20 хвилин. Коли час закінчувалося, члени журі пробували страви, і команда отримувала один бал. Після цього переходили до другого етапу, в якому учасники повинні були приготувати нову, більш складну страву вже за 15 хвилин. Третє блюдо команди готували в повному складі, оскільки для неї судді виділили 10 хвилин.

На цьому етапі команда червоних була найслабшою і чорні фартухи на себе одягли Ірина Раковчен і Марія Кривенко.

На битву чорних фартухів потрапили Іра Раковчен Катерина Дем'янова, Марія Кривенко та Аліна Матвійчук. Цього разу журі придумали ще одне випробування – голосування. На столі перед учасниками поставили сім видів риби і морепродуктів різної якості. І саме від учасників в білих фартухах залежало, які інгредієнти отримуватимуть чотири кулінара. Журі не обмежувало у виборі: готувати можна було що завгодно. Головне, щоб результат радував і суддів проєкту, і учасників.

За підсумком, Раковчен, Кривенко і Матвійчук добре впоралися з приготуванням своїх страв. А ось Дем'янова, за словами суддів, виявилася слабкішою, оскільки багато часу витратила на з'ясування стосунків з іншими учасниками шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто покинув шоу "Холостячка" на СТБ в третьому випуску.