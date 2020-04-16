"Масове біснування": легендарний український комік закликав ходити до церкви під час коронавірусу

Відомий український актор, музикант і художник Георгій Делієв висловився про те, що незважаючи на пандемію коронавірусу людям слід ходити до церкви. Крім того, він закликав не закривати храми на карантин.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

facebook.com/georgiy.deliev

"Не перестаю дивуватися, наскільки глибоко люди можуть впадати в колективне божевілля. Боятися хвороби, але абсолютно не боятися своєї відповідальності перед Богом? Якась маячня. Масове біснування особливо проявляється в період Страсного тижня. Ну якщо віра слабка, варто хоча б включити мозок і логіку. Уже науково доведено тисячі разів, що саме страх хвороби і запрошує цю саму хворобу в власний організм. І зовсім не обов'язково, що саме коронований вірус", - написав комік.

facebook.com/georgiy.deliev

"А взагалі-то слід не забувати, що всі ми рано чи пізно покинемо цей світ. А ось, що там нас чекає? Тут якраз важлива власна відповідальність перед Богом! Ніяка відмазка, типу: я робив те, що всі, а мені так сказали, а всі так поступали - не спрацює. Отже, оскільки так багато антихристиянських закликів закрити церкву Христову, не відвідувати церкву Христову, не здійснювати літургію та інших таїнств і т д. Я закликаю не закривати церкву Христову, відвідувати всі богослужіння", - додав артист.

facebook.com/georgiy.deliev

Він додав, що сам ходив до церкви і навіть причащався.

"Особисто я сповідався, причащався повним чином, не цурався церковних ритуалів. Вообщем, намагався залишатися християнином, точно так же, як і в попередні роки", - написав Делієв.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Делієв заявив, що публічна підтримка артистами анексії Росією Криму – це провокація.