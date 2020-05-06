"Маска не врятує": 73-річна актриса Васильєва розповіла про зараження коронавірусом

1 травня російську актрису Тетяну Васильєву госпіталізували з підозрою на коронавірус. Водночас сама артистка не розуміє, де вона могла підхопити вірус.

В інтерв'ю виданню Sobesednik.ru Васильєва розповіла, що лікарі діагностували у неї двосторонню пневмонію.

"Мені підтвердили пневмонію, думаю, що це те саме. Вірус!" – говорить зірка.

Тетяна Васильєва kvartiravmoskve.ru

За словами актриси, вона більш як місяць майже не виходила з дому, носила маску, рукавички й користувалася антисептиками, однак це не вберегло її від вірусу:

"Знаєте, невідомо, де це станеться. Я півтора місяця майже не виходила з дому. Ну так, як всі люди, ходила в аптеку й в магазин. У масці, в рукавичках, вся проспиртована, в якихось гелях намазана. Ручки в квартирі протираю постійно спеціальним розчином. А як же! І як з'ясувалося, це не врятує! Принаймні мені це не вдалося. Ось поки люди сидять вдома... Але ж вони вийдуть. Проблема ще попереду, не впевнена, що все це скоро закінчиться. Коли дозволять всім ходити на роботу, то буде, не "третя хвиля", а буде щось глобальне. Чим більше ти сидиш вдома, тим, виходить, гірше. Ти втрачаєш природний імунітет, виходиш на вулицю нібито тільки з лікарні, перенісши важку хворобу. Це протиприродно для людини! Ти повинен розуміти, що, коли ти весь час ходиш у масці, в рукавичках, це не вирішує всіх проблем! Організм повстане проти, якщо він завжди в масці, в рукавичках і в спирті!"

Тетяна Васильєва allwomens.ru

Крім того, Васильєва розповіла про ситуацію в лікарні через коронавірус:

"Я побачила в лікарні безлад... Переді мною хтось кудись безглуздо ходить, в цих водолазних костюмах, упаковані. Я розумію, що їм важко. Але ж все нераціонально! Вони довго сидять перед комп'ютерами, я сиджу перед ними, вони щось друкують-друкують. Папірці якісь! Маячня! Потрібно бути мобільними. Потім ви запитаєте мене, на що я хворіла раніше, а зараз допоможіть!"

Тетяна Васильєва gazeta.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що клавішник британського рокгурту The Stranglers Дейв Грінфілд помер після позитивного результату тесту на коронавірус. Йому був 71 рік.

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