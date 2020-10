"Маска" і "Маскарад": між двома українськими телеканалами розгорівся скандал через "плагіат"

Телеканал "Україна" звинуватив "1+1" у крадіжці формату телепередачі "Маскарад", яка вийшла на "плюсах" 3 жовтня, і пригрозив конкурентам судом.

Так, на думку ТРК "Україна", в "Маскараді" були незаконно використані всі "фішки" і форматні елементи популярного за кордоном шоу The Masked Singer, права на адаптацію і показ якого канал "Україна" купив у компанії Fremantle навесні 2020 року, після чого зняв шоу "Маска".

"ТОВ "ТРК "Україна", як правовласник формату The Masked Singer на території України, вважає, що піратська поведінка телеканалу "1+1" щодо формату The Masked Singer порушує права і законні інтереси телеканалу "Україна". Питання про порушення прав ТОВ "ТРК "Україна" буде передане до суду. Також телеканал "Україна" звернеться щодо захисту своїх прав до Міжнародної організації щодо визнання і захисту форматів FRAPA (Format Recognition and Protection Association)", – йдеться в повідомленні пресслужби телеканалу "Україна".

Також телеканал звернувся до Міністра культури Олександра Ткаченка із закликом висловити публічну позицію щодо дій телеканалу "1+1" щодо підробки формату.

На "плюсах" же категорично відкинули звинувачення з боку телеканалу "Україна" і заявили, що готові відстоювати свою позицію. Також в "1+1" заявили, що передача "Маскарад" є адаптацією румунського формату Mysteries In The Spotlight, який був творчо доопрацьований командою каналу.

"Ми не зовсім розуміємо сенс претензій. Як і будь-який інший телеканал в Україні, ми маємо право купувати й адаптувати різні світові формати в Україні. У заяві конкурентів мова йде про інший формат, проте нам важко оцінити схожість – поки на українському ринку немає продукту, з яким ми могли б порівняти нашу адаптацію", – заявили в "1+1".

Пізніше в суперечку телеканалів "Україна" та "1+1" через телешоу "Маскарад" і "Маска" втрутилася міжнародна компанія Fremantle – дистрибутор формату The Masked Singer від MBC.

"Ми явно дуже розчаровані діями "1+1". Попри запевнення, які вони дали нам і власнику формату The Masked Singer MBC, про те, що вони робитимуть оригінальну версію Mysteries in the Spotlight, абсолютно очевидно, що насправді шоу, яке вони справили, набагато ближче до The Masked Singer, ніж до Mysteries in the Spotlight. Ми передамо це питання на розгляд у FRAPA, індустріальну асоціацію, що займається захистом форматів, щоб отримати їхній висновок щодо дій "1+1", а потім скоординуємо наші подальші спільні кроки з нашими партнерами TРK "Україна" і MBC", – відреагували у Fremantle.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська гумористична студія "Дизель шоу" звинуватила "Квартал 95" у крадіжці жартів. Пізніше комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вітонів) висміяв скандал, який виник між ними.