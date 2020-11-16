Маск назвав COVID-19 "різновидом застуди" й описав свої симптоми

Засновник компанії SpaceX, генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що, найімовірніше, хворіє на коронавірус у легкій формі

Про свій "помірний випадок" COVID-19 американський мільярдер написав на сторінці в Twitter, відповідаючи одному з фоловерів. Той запитав, коронавірус у Маска чи ні.

Винахідник також зазначив, що отримує абсолютно різні результати з лабораторій.

"Мої симптоми – це симптоми легкої застуди, що не дивно, оскільки коронавірус – це різновид застуди", – вважає Маск.

Додамо, деякі користувачі не погодилися з цим формулюванням Маска, вказавши на небезпеку нової інфекції.

Нагадаємо, раніше Маск заявив, що ймовірно заразився коронавірусом. У нього проявилися симптоми застуди, а два з чотирьох тестів на COVID-19 показали позитивний результат, сказав він.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск заявив, що не робитиме щеплення проти COVID-19, коли вакцина стане доступною. Підприємець пояснив своє рішення тим, що він і його діти не входять у групу ризику.

ЗМІ водночас заявляли, що Маск нібито має намір купити німецьку компанію CureVac, щоб налагодити виробництво вакцин від COVID-19.