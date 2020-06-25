Машков розповів про алкоголізм та гомосексуалізм серед акторів

Російський актор і режисер Володимир Машков розповів, наскільки поширені алкоголізм і гомосексуалізм серед акторів.

Так, подробицями він поділився в інтерв'ю виданню "КП". За словами Машкова, творчі люди дійсно дуже часто стикаються з алкогольною залежністю.

"Ви знаєте, алкоголізм – наша велика біда. І це дійсно хвороба. Люди, які займаються творчою діяльністю – емоційні, чуттєві. І, звичайно, вони до цього схильні. З історії ми знаємо, скільки людей загинуло від цієї недуги. Багато хто думає, що це – якась примха, але, на жаль, ні, це хвороба, а буває, що і невиліковна", – сказав він.

Володимир Машков (джерело – kp.ru)

Тим часом актор не став погоджуватися з журналістами, які вказали на те, що серед акторів є безліч гомосексуалістів.

"Знаєте, я не думаю, що саме акторський цех цим славиться. Можливо, просто актори у всіх на виду? Напевно, й в інших видах діяльності зустрічаються люди нетрадиційної сексуальної орієнтації... А загалом, сексуальна орієнтація, на мій погляд, – особиста справа кожного", – підсумував Машков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського актора Максима Аверіна, відомого за серіалами "Глухар" і "Скліфосовський", застукали в гей-клубі курорту Сочі (Росія).