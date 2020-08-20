Машиною Єфремова в момент ДТП керувала "відома людина", – адвокат
За кермом автомобіля російського актора Михайла Єфремова в момент смертельної ДТП перебувала "відома людина".
Про це після засідання в Пресненському суді 20 серпня заявив адвокат артиста Ельман Пашаєв. Він не уточнив, хто саме це був, передають РИА Новости.
"Пізніше все дізнаєтеся, це буде родзинка", – сказав захисник.
Нагадаємо, на заселення суду 20 серпня свідок з боку захисту Єфремова Олександр Кобець розповів, що актор не керував автомобілем в момент аварії.
За його словами, за кермом був чоловік без сивини віком від 35 до 38 років. У нього було темне волосся, темно-сіра футболка і жилетка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.