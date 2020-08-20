Машиною Єфремова в момент ДТП керувала "відома людина", – адвокат

За кермом автомобіля російського актора Михайла Єфремова в момент смертельної ДТП перебувала "відома людина".

Про це після засідання в Пресненському суді 20 серпня заявив адвокат артиста Ельман Пашаєв. Він не уточнив, хто саме це був, передають РИА Новости.

"Пізніше все дізнаєтеся, це буде родзинка", – сказав захисник.

Нагадаємо, на заселення суду 20 серпня свідок з боку захисту Єфремова Олександр Кобець розповів, що актор не керував автомобілем в момент аварії.

За його словами, за кермом був чоловік без сивини віком від 35 до 38 років. У нього було темне волосся, темно-сіра футболка і жилетка.

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