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Машина зірки "50 відтінків сірого" ледь не вбила пішохода: як це трапилося

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Зірка популярного фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон та її бойфренд Кріс Мартін ледь не вбили пішохода в Нью-Йорку.

За даними DailyMail, аварія з вини водія трапилася після того, як актриса відвідала ток-шоу Джиммі Феллона.

Актори Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон

Актори Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон

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Зокрема, Джонсон поверталася зі студії, коли водій не впорався з керуванням і вилетів на червоне світло на пішохідний перехід. Цього моменту якраз дорогу переходила 25-річна жінка з чоловіком і сином.

Постраждала після ДТП з машиною Джонсон

Постраждала після ДТП з машиною Джонсон

DailyMail

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Відомо, що жінка отримала серйозну травму. Госпіталізували постраждалу на носилках до районної лікарні, так як авто прокотилося їй по нозі.

Тим часом, вирішувати питання з поліцією став Мартін, а Дакота пересіла в іншу машину, щоб сховатися від фотографів.

Поліція і медики на місці події

Поліція і медики на місці події

DailyMail

Кріс Мартін

Кріс Мартін

DailyMail

Місце ДТП

Місце ДТП

DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор Джеймі Дорнан з "П'ятдесят відтінків" відкрив правду про те, яким чином знімалися сцени сексуального характеру.

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Особа
Дакота Джонсон
Місце
США Нью Йорк
Теги
ДТП шоу-бизнес скандали
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