Машина зірки "50 відтінків сірого" ледь не вбила пішохода: як це трапилося

Зірка популярного фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон та її бойфренд Кріс Мартін ледь не вбили пішохода в Нью-Йорку.
За даними DailyMail, аварія з вини водія трапилася після того, як актриса відвідала ток-шоу Джиммі Феллона.
Актори Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон
Ivona - bigmir) net
Зокрема, Джонсон поверталася зі студії, коли водій не впорався з керуванням і вилетів на червоне світло на пішохідний перехід. Цього моменту якраз дорогу переходила 25-річна жінка з чоловіком і сином.
Постраждала після ДТП з машиною Джонсон
DailyMail
Відомо, що жінка отримала серйозну травму. Госпіталізували постраждалу на носилках до районної лікарні, так як авто прокотилося їй по нозі.
Тим часом, вирішувати питання з поліцією став Мартін, а Дакота пересіла в іншу машину, щоб сховатися від фотографів.
Поліція і медики на місці події
DailyMail
Кріс Мартін
DailyMail
Місце ДТП
DailyMail
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор Джеймі Дорнан з "П'ятдесят відтінків" відкрив правду про те, яким чином знімалися сцени сексуального характеру.
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